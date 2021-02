Bis auf Südkorea zeigt sich der asiatische Handel heute früh von seiner starken Seite. Der beste Performer ist mit Abstand der Nikkei 225 Index, der um mehr als 2,12 % auf 29.388,50 Punkte steigen konnte. Auch die Futures signalisieren eine positive Eröffnung in Europa. Der DAX-Future liegt eine Viertelstunde vor Eröffnung der europäischen Vorbörse 0,70 % im Plus bei 14.153 Punkten. Der S&P 500 Future notiert bei 3.896 Punkten (+0,43 %) und der Nasdaq-Future steigt um 0,58 % auf 13.676 Punkten.Vor dem Wochenende hatten in Frankfurt dagegen wieder Gewinnmitnahmen eingesetzt. Während die Wall Street eine starke letzte Sitzung hinlegte, stagnierte der DAX knapp über 14.000 Punkten und schloss leicht im Minus bei 14.056,72 Punkten. Bayer profitierte weiterhin von der angekündigten Einigung mit den Klägern in den USA und stieg um 2,84 % auf 55,80 Euro. Auch die Aktien der Deutschen Post (+2,55 %) waren stark gefragt.

Den vollständigen Artikel lesen ...