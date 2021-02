Am Freitag fehlten dem DAX 0,1 % zu einem neuen Rekord. Gelingt er heute? In der Vorbörse um 7:30 Uhr waren es 14.150, also Rekord. Wird das bestätigt, gilt: Break ist Break. Wohl angeschoben von den Asiaten, die heute Morgen mit Indexgewinnen zwischen + 1,4 bis + 2,1 % antreten...



