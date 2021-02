Wenn ich an Warren Buffett denke, ist das erste, was mir in den Sinn kommt, Beständigkeit. Es ist die am schwersten zu meisternde Fähigkeit für Investoren. Jeder Idiot (mich eingeschlossen) kann bei einer spekulativen Wette Glück haben. Es ist, als würde man beim Roulette auf Rot oder Schwarz setzen. Aber dem Weg von Warren Buffett zu folgen, wird mir helfen, möglichst viel langfristigen Wohlstand aufzubauen. Was macht er also und wie macht er es? Risiko vermeiden, um Geld zu verdienen Wann immer ...

