The following instruments on XETRA do have their first trading 08.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.02.2021Aktien1 GB00BYWMFT51 Eve Sleep PLC2 GB00B115T142 Galileo Resources PLC3 FR0000064297 Innelec Multimedia IMM S.A.4 KYG4783B1032 Innocare Pharma Ltd.5 IT0004720733 Alerion Cleanpower S.p.A.6 VGG1643W1115 Brilliant Acquisition Corp.7 SE0003086214 Metacon AB8 CA7327681069 Pontus Protein Ltd.9 SE0010662585 QuickBit eu AB10 SGXE31916740 Silkroad Nickel Ltd.11 IE00B1HDWM43 Total Produce PLC12 US5301581048 Liberty ALL-STAR Equity Fund13 CA87975H1001 TELUS International (Cda) Inc.14 CA4622024095 Ionic Brands Corp.15 CA58518J1012 Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.16 DE000A3H3LG2 Lloyd Fonds Aktiengesellschaft JGEAnleihen1 US015271AU38 Alexandria Real Estate Equities Inc.2 US015271AV11 Alexandria Real Estate Equities Inc.3 US01609WAZ59 Alibaba Group Holding Ltd.4 US01609WAY84 Alibaba Group Holding Ltd.5 FR0014001YB0 Iliad S.A.6 XS2294854745 Goldstory S.A.S.7 NZADBDT012C4 Asian Development Bank (ADB)8 XS2298321667 Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank9 CH0581947790 Athene Global Funding10 US10373QBQ29 BP Capital Markets America Inc.11 SE0015242839 Desenio Holding AB12 DE000DD5AVA6 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank13 DE000LB13UV7 Landesbank Baden-Württemberg14 US015271AX76 Alexandria Real Estate Equities Inc.15 US01609WAX02 Alibaba Group Holding Ltd.16 XS2298304499 Banco Santander S.A.17 FR0014001YE4 Iliad S.A.18 XS2297244878 Inter-American Investment Corp. - IICUSA19 XS2296155562 Japan Finance Organization for Municipalities20 US500769JK15 Kreditanstalt für Wiederaufbau21 USP29595AE80 Comisión Federal de Electricidad (CFE)22 XS2296203123 Deutsche Lufthansa AG23 XS2296201424 Deutsche Lufthansa AG24 XS2294854232 Goldstory S.A.S.25 US4581X0DT22 Inter-American Development Bank26 US302154DG11 The Export-Import Bank of Korea27 US302154DE62 The Export-Import Bank of Korea28 US01609WBA99 Alibaba Group Holding Ltd.29 GB00BNNGP551 Großbritannien und Nord-Irland30 PTOTECOE0037 Portugal, Republik31 US91282CBK62 United States of America