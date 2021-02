Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat in der vergangenen Woche ein neues Rekordhoch nur knapp verpasst. Der DAX schloss von Montag bis Donnerstag teils deutlich im Plus. Lediglich am Freitag verzeichnete er ein Mini-Minus. Über die ganze Woche betrachtet legte er 4,6 Prozent zu. Marktidee: Peloton. Peloton hat am vergangenen Donnerstag Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Die Aktie reagierte darauf mit deutlichen Abschlägen. Ohnehin befindet sich das Papier des Corona-Profiteurs aktuell in einer Konsolidierungsphase. Anleger müssen deswegen eine wichtige Unterstützungszone im Auge behalten. Auf der Oberseite rücken vor allem zwei Widerstände in den Fokus.