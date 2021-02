Die Analysten von Goldman Sachs haben die Aktien des Flugzeugbauers Airbus nach den Auslieferungszahlen für Januar auf KAUFEN mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Der Start in das neue Jahr sei schwach gewesen, so die Banker in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Allerdings spiegele dies nur die üblichen Saisoneffekte wider. (dpa-AFX Analyser) ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...