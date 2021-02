NOVN SW - Cash: Pharmabranche - Novartis vermeldet Zulassungserfolg bei Leukämie-Medikament RBI AV - Raiffeisen kauft tschechische Equa von AnaCap; 30 Bp CET1-EffektSIKA SW - Cash: Industrie - Sika übernimmt russischen MörtelherstellerUBSG SW - UBS will Investmentbank-Bonuspool bis zu 20% ausdehnen: Kreise AFX - CARL ZEISS MEDITEC Q1 UMSATZ €368,9 MIODBK - Deutsche Bank belebt im Alleingang europäischen Floater-Markt DLG - Dialog-Semi-Offerte: Japanische Renesas bietet 20%-Aufschlag O2D - Telefonica will 1&1-Partnerschaft in jedem Fall fortsetzen 22UA - Die Bundesregierung wird den Mainzer Impfstoffentwickler Biontech beim Ausbau seiner Produktionskapazitäten unterstützen. "Wir sind schon mit Biontech über finanzielle Absicherungen im Gespräch", sagte ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...