Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat sich zuletzt an den meisten Handelstagen nur wenig bewegt. Impulse dürfte es in dieser Woche allerdings zur Genüge geben. In Deutschland legen zahlreiche Konzerne ihre Zahlen vor, darunter diverse DAX-Werte. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Coinbase, Amazon, BioNTech, die Deutsche Bank, Commerzbank, Delivery Hero und Hellofresh. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.