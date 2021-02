Wird mehr gespart, wächst das Angesparte, aber nicht durch Zinsen, sondern durch weiteres Sparen an. Im Schnitt hat jeder Bürger im Jahr 2019 380 Euro verloren, denn die ersparten Euro landen auf dem Girokonto oder Tagesgeldkonto und dort fehlt die Rendite, so eine Studie von Professor Oscar A. Stolper aus Marburg. Und so kommt es zu der unglaublichen Summe von 130 Milliarden Euro an Verlusten, wobei davon rund 100 Milliarden Euro zwischen 2017 und 2019 entstanden sind. Denn die Realverzinsung, ...

