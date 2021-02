Am Montag zeigen sich Anleger am deutschen Aktienmarkt kauffreudig und schicken den deutschen Leitindex auf ein neues Rekordhoch.Der DAX eröffnete den Tag mit einem Aufschlag von 0,71 Prozent bei 14.156,84 Zählern und markierte damit schon zum Handelsstart ein neues Rekordhoch. Die vorherige Marke von 14.131,52 Punkten hatte das Börsenbarometer am 8. Januar erreicht.In den USA waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...