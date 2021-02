DJ EUREX/Abgabebereitschaft im Bund-Future hält an

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit der gestiegenen Risikobereitschaft der Investoren hält die Abgabebereitschaft im Bund-Future auch zum Start in die neue Handelswoche an. Kurse unterhalb aller gängiger Durchschnittslinien unterstreichen für die Charttechniker der Helaba das getrübte Chartbild. Die Indikatoren im Tageschart seien ebenfalls kritisch zu beurteilen, sodass eine Fortsetzung der Schwächephase drohe. Die Unterstützung bei 175,84 Prozent in Form des markanten Tiefs vom 11. November vergangenen Jahres wurde bereits zeitweise unterschritten.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert um 8.30 Uhr 11 Ticks auf 175,90 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,99 Prozent und das Tagestief bei 175,81 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22979 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 134,89 Prozent.

February 08, 2021

