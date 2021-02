Der Euro hat sich am Montag im Frühhandel mit behaupteter Tendenz gezeigt. Gegen 8.20 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,2035 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1983 Dollar festgelegt.Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt. Datenseitig richten die Anleger ihren Blick auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...