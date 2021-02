NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Apple von 154 auf 171 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Geschäfte mit iPhones und Dienstleistungen sorgten für hohe Barmittelflüsse und sicherten Apple fundamental ab, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Apple-Auto und das Kryptowährung-Geschäft böten weitere Möglichkeiten./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 00:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2021 / 00:54 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

APPLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de