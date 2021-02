Der Halbleiteranbieter Dialog Semiconductor hat sich mit dem japanischen Elektronikonzern Renesas auf eine Übernahme geeinigt. Wie bereits in Aussicht gestellt will Renesas je Dialog-Aktie 67,50 Euro bezahlen. Aktionäre und Aufsichtsbehörden müssen dem Deal noch zustimmen. Bereits am Sonntag hatten die Unternehmen entsprechende Gespräche öffentlich gemacht.DER AKTIONÄR hatte bereits am Sonntag auf die sich anbahnende Übernahme berichtet. Das Angebot bewertet Dialog Semiconductor mit rund 4,8 Milliarden ...

