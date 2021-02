Auch der Dividendenaristokrat Coca-Cola (WKN: 850663) wird in wenigen Tagen frische Quartalszahlen vorlegen. Genauer gesagt findet die Veröffentlichung dieses Zahlenwerks am 10. Februar und somit in der laufenden Woche statt. Das könnte ein Zahlenwerk sein, das eine Menge Beachtung findet. Coca-Cola ist zwar als Dividendenaristokrat sehr beliebt. Das aktuelle Zahlenwerk war in Zeiten von COVID-19 allerdings durchwachsen, insbesondere im Restaurant- und Unternehmenskunden-Segment ist das Volumen ...

