Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An vier der fünf Handelstage verzeichnete der DAX vergangene Woche Zugewinne. Das heißt auf Wochensicht fuhr er ein Plus von 4,6 Prozent ein. Zwischenzeitlich war ein neues Allzeithoch zum Greifen nah. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.