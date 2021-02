Guten Morgen, der DAX konnte am Donnerstag nachhaltig über die Marke von 14.000 Punkten ansteigen. Am Freitag konnten die Gewinne weitgehend gehalten werden. Der DAX ging bei 14.056 Punkten aus dem Handel, allerdings mit einer schwachen Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem oberen und unteren langen Schatten. Eigentlich ein Schwächesignal nach einer vorherigen Aufwärtsbewegung. Doch am heutigen Montagmorgen ...

