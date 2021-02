DGAP-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Eckert & Ziegler erhält Auftrag für Heißzellenbau von niederländischem Forschungszentrum



Berlin, den 08.02.2021. Eckert & Ziegler hat einen Auftrag zum Bau von Heißzellen im Wert von mehreren Millionen Euro erhalten. Auftraggeber ist die Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) in Petten (NL), ein weltweit führendes Forschungsinstitut für die Herstellung von Radiopharmazeutika. Der Auftrag umfasst Planung und Bau von Heißzellen für die GMP-konforme Bearbeitung von Alpha- und Betastrahlern im sogenannten FIELD-LAB der NRG am Standort Petten (NL). Das FIELD-LAB soll für Unternehmen und Forschungsinstitute ein praxisnahes Umfeld bieten, um Radiopharmaka für die personalisierte Behandlung von Krebs und anderen Erkrankungen zu entwickeln. "Der Auftrag unterstreicht unsere hohe Expertise im Spezialanlagenbau für radioaktive Stoffe. Wir freuen uns, mit unserem Fachwissen in den Bereichen Radiopharmazie, Technik und Prozessentwicklung zu diesem spannenden Projekt beizutragen", erklärt Felix Husmann, Geschäftsführer der auf Anlagenbau spezialisierten Eckert & Ziegler Tochtergesellschaft Isotope Technologies Dresden GmbH (ITD). "Angesichts der weltweit hohen Nachfrage nach Radiopharmaka wird der Spezialanlagenbau zunehmend wichtiger. Mit unserer langjährigen Erfahrung sind wir hier bestens als valider Partner der pharmazeutischen Industrie aufgestellt." "Bei ITD überzeugten uns die langjährige Erfahrung, der Preis und der kundenorientierte Lösungsansatz", so Vinod Ramnandanlal, Commercial Director von NRG. "Mit ITD haben wir einen starken Partner gefunden, mit dem wir gemeinsam die technische Infrastruktur unseres FIELD-LABs aufbauen und so die Entwicklung von Radiopharmazeutika zur Krebsbekämpfung beschleunigen können." Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit über 800 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet an verschiedenen Standorten Dienstleistungen für Radiopharmazeutika an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen. Über Isotope Technologies Dresden

Die Isotope Technologies Dresden GmbH (ITD) ist ein Tochterunternehmen der Eckert & Ziegler AG und einer der international führenden Spezialisten für die Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Heißzellen für Produktion, Materialtestung, Forschung & Entwicklung, sowie weiterer Anwendungen im radiopharmazeutischen und industriellen Umfeld. ITD verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Installation von kundenspezifischem Sonderanlagenbau.



Über Nuclear Research and Consultancy Group (NRG)

Die NRG ist ein international tätiger Anbieter von nuklearen Dienstleistungen. Das Unternehmen stellt Isotope her, führt nukleartechnische Forschung durch, berät zur Sicherheit und Zuverlässigkeit von Nuklearanlagen und bietet Dienstleistungen im Bereich Strahlenschutz an.



Über FIELD-LAB

FIELD-LAB ist eine Initiative des Konsortiums Advancing Nuclear Medicine und bietet Unternehmen und Forschungsinstituten ein praxisnahes Umfeld, um Radiopharmaka für die personalisierte Behandlung von Krebs und anderen Erkrankungen zu entwickeln. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

