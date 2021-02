Unterföhring (ots) - Rekord-G.O.A.T! Tom Brady holt seinen siebten Super-Bowl-Titel im zehnten Finale und schreibt erneut NFL-Geschichte. Als erstes Team gewinnen die Tampa Bay Buccaneers ihren Heim-Super-Bowl 31:9 mit einer herausragenden Defensiv-Leistung gegen die Kansas City Chiefs. Für die Buccaneers ist es nach 2003 der zweite Super-Bowl-Titel.Der 55. Super Bowl macht ProSieben zum Marktführer am Sonntag: Im Schnitt erzielte die Liveübertragung des ersten Teils des Spiels (bis 3:00 Uhr) hervorragenden 56,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Rekord! Im Vergleich zu 2020 ist das eine Steigerung von 18,1 Prozent (47,4 Prozent bis 3:00 Uhr)."ran Football" erzielte bereits 22:37 Uhr sehr, sehr gute 25,5 Prozent Marktanteil (14-49J.)Hinweis: Die kompletten Daten mit dem gesamten dritten und vierten Quarter stehen am Dienstagvormittag zur Verfügung.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | seven.one Entertainment Group | Business Intelligence erstellt: 08.02.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Christiane MaskeCommunication & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: Christiane.Maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4832480