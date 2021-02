DJ Scholz fordert Strategie für weitere Corona-Öffnungen

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem nächsten Bund-Länder-Gipfel am kommenden Mittwoch hat sich Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) für weitere Lockerungen von den harten Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ausgesprochen. "Wichtig ist, dass wir über ein Öffnungskonzept und eine Öffnungsstrategie miteinander sprechen", sagte Scholz im ZDF-Morgenmagazin. Dies sei zuletzt mit den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung besprochen worden und müsse nun weiter konkretisiert werden.

Zwar gelte es vorsichtig zu bleiben und auch auf die Mutationen zu achten, betonte der Bundesfinanzminister. Gleichzeitig hätten die politischen Handlungen auch Erfolge gezeigt. Priorität bei den Öffnungen müssten Schulen und Kitas haben, "denn wenn die Kinder lange nichts lernen, ist das ein großes Problem für unser Land". Am heutigen Montagvormittag kommen Vertreter der Bundesregierung auch zum Corona-Kabinett zusammen.

Scholz verteidigte zugleich seine scharfe Kritik an der Impfstoffbeschaffung durch die EU unter Beteiligung des Bundesgesundheitsministeriums Jens Spahn (CDU). Auf die Frage des ZDF, ob er in einer internen Runde gesagt habe, die Beschaffung sei "Scheiße gelaufen", sagte er: "Ich glaube, dass das eine wirklich sehr schwierige Situation ist, und ich glaube, dass es gut ist, dass auch durch die kritischen Fragen und die klaren Aussagen, die ich gemacht habe, jetzt jeder versteht, die EU hätte mehr bestellen können und auch sollen." Dies sei nicht gelungen und daher müsse nun alles getan werden, "dass die Impfstoffproduktion so weit wie möglich angekurbelt wird". Zugleich müsse eine Situation mit zu viel Impfstoff vermieden werden, der aber nicht verimpft werde.

