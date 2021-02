Trotz des alles andere als günstigen Umfelds: Mit Erlösen von 28 Mio. Euro hat der Kassenhersteller Vectron Systems die eigenen Prognosen für 2020 (Umsatz: zwischen 25 und 29 Mio. Euro) in oberen Bereich erfüllt. Den Start ins laufende Jahr bezeichnet die Gesellschaft trotz der Corona-bedingt in der Regel geschlossenen Gastronomiebetriebe als "gut". Jedenfalls lag der ... The post Vectron Systems: Starke Nachfrage erwartet appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...