Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Der DAX bleibt in Hochform ++ Pinterest überzeugt mit Zahlen und Ausblick ++ Snap legt zu.

> USA | Mit Blick auf den Arbeitsmarkt hatten sich die Investoren positivere Signale erhofft. Dass der Stellenaufbau schwächer als erwartet ausgefallen ist, intensivierte die Hoffnung auf eine zügige Bekanntgabe des ersehnten Konjunkturpaketes. Die Aktienindizes schlossen teilweise auf neuen Höchstständen. Der Dow Jones kletterte um 0,3 Prozent auf 31.148 Punkte. Die neuen Hochs gab es bei S&P 500 (+0,4 Prozent auf 3.886 Zähler) und Nasdaq100 (+0,3 Prozent auf 13.603) zu bestaunen.

Nike erfreut sich weiterhin einer starken Nachfrage und nahm mit einem Plus von 3,2 Prozent den Sonnenplatz im Dow Jones ein. Auch Johnson & Johnson zog großes Anlegerinteresse auf sich. Der Pharma-Konzern hat in den USA einen Antrag auf Notfall-Zulassung für einen Covid19-Impfstoff eingereicht. Unter Luxusproblemen leidet Peloton. Die Produktionskapazitäten reichen derzeit nicht aus, um die überbordende Nachfrage nach den Heimfitness-Geräten des Unternehmens zu bedienen. Die Aktie büßte am Freitag knapp sechs Prozent an Wert ein.

