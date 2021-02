Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse der Bundesanleihen haben weiter an Boden verloren, so die Analysten der Nord LB.Die zehnjährige Anleihe habe zwischenzeitlich so hoch wie zuletzt im September des vergangenen Jahres rentiert. Erneut seien die Renditen der US-Staatsanleihen etwas gestiegen. Anleger würden aktuell eindeutig den Aktienmarkt bevorzugen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...