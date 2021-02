Die Aktie von Bayer, einem Chemie- und Pharmakonzern mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, ist am heutigen Montag über den steigenden Trendkanal hinaus nach oben ausgebrochen. Das Tageshoch wurde bisher bei 56,84 Euro erreicht. Aktuell notiert das Papier bei 56,50 Euro wieder tiefer. Es könnte sich bei dem Ausbruch aus dem Trendkanal um eine Bärenfalle handeln. Mit in der Folge wieder fallenden Kursen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...