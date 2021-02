Unkompliziert Bitcoin kaufen und das bei der Hausbank direkt um die Ecke? Diese Vorstellung klingt erst einmal kurios, könnte aber dank Visa bald wahr werden. Der globale Zahlungsriese will noch in diesem Jahr ein Softwareprogramm veröffentlichen, wodurch jede Bank Kryptowährungen anbieten könnte. Das wäre ein weiterer Schritt in Richtung Massenadaption von Digitalwährungen. Visa-CEO Alfred F. Kelly hat sich im Rahmen einer offiziellen Pressekonferenz für das erste Quartal 2021 positiv über Kryptowährungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...