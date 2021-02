DJ Scholz will mit Programm zur CO2-Neutralität in Wahlkampf ziehen

BERLIN (Dow Jones)--Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht im klimaneutralen Umbau der Wirtschaft einen ähnlichen Kraftakt wie bei der Industrialisierung zum Ende des 19. Jahrhunderts. Damals habe ein großes Zusammenspiel von Industrie, Forschung und staatlicher Aktivität dazu beigetragen, dass etwa das Eisenbahnwesen in Deutschland entstanden sei, erläuterte Scholz sein Zukunftskonzept im ZDF-Morgenmagazin. "So ist es jetzt." Binnen 30 Jahren müsse die CO2-neutrale Wirtschaft gelingen, "das bedeutet einen massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien und unserer Stromnetze, das bedeutet, das wir einsteigen in die Wasserstoffwirtschaft".

Am Sonntag hatte Scholz bei der SPD-Vorstandsklausur in Berlin mit Blick auf den Bundestagswahlkampf seinen Plan mit dem Titel "Zukunftsmissionen für unser Land" vorgestellt. Demnach soll der Strombedarf bereits bis 2040 zu 100 Prozent aus Ökostrom bestehen. Dazu soll die EEG-Umlage komplett abgeschafft werden. Bis 2050 soll dann Klimaneutralität erreicht werden.

Scholz kritisierte, dass das Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) mit viel zu wenig Strombedarf für 2030 plane und mit den aktuellen Verbrauchszahlen einfach weiterrechne. "Deswegen muss hier ein ganz anderer Drive rein", so der Finanzminister. Er betonte, es müsse auch mehr für die Mobilität, den digitalen Ausbau und die Gesundheitsvorsorgung getan werden. Die Jahresauftaktklausur des SPD-Parteivorstandes dauert noch bis zum heutigen Montagnachmittag an.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2021 03:57 ET (08:57 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.