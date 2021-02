Vancouver (British Columbia), 8. Februar 2021. Global Hemp Group Inc. (CSE: GHG, OTC: GBHPF, Frankfurt: GHG) ("GHG" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es mit Prescient Strategies Group LLC ("PSG") ein endgültiges Abkommen unterzeichnet hat, um im Rahmen einer privaten Transaktion über Dritte sämtliche Vorzugsaktien der Klasse A ("WSRC-Vorzugsaktien") von Western Sierra Resource Corporation (OTC: WSRC) ("WSRC") zu erwerben.

Der Abschluss der Transaktion soll am oder um den 9. Februar 2021 herum erfolgen, sofern bestimmte Vorbedingungen erfüllt werden, einschließlich

- der Umstrukturierung bestimmter unbesicherter Schulden durch WSRC vor der Emission der GHG-Vorzugsaktien;

- der Durchführung der erforderlichen ersten Zahlungen durch GHG, um die Transaktion und eine andere Schuldenrestrukturierung abzuschließen (abgeschlossen).

Die vollständigen Details der Transaktion entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Januar 2021. Sobald dies möglich ist, muss jede Partei der Canadian Securities Exchange (die "CSE") sämtliche erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen.

Der daraus resultierende Erwerb dieser WSRC-Vorzugsaktien ermöglicht GHG die Kontrolle über WSRC und insbesondere über dessen strategischen Wasserinfrastrukturaktiva, die ein fester Bestandteil des Projekts Colorado Hemp-Agro Industrial Zone (die "HAIZ") des Unternehmens sein werden. Die dokumentierten historischen Bewertungen der 4.000 Acre-Feet umfassenden Wasserrechte und der damit in Zusammenhang stehenden Infrastruktur basieren auf Gutachten und technischen Berichten von MAI aus den Jahren 2013 und 2015, die zusammen einen Wert von mindestens 40.000.000 US-Dollar belegen. GHG hat zur Unterstützung dieses Gutachtens eine Drittpartei mit der Bewertung dieses ersten Evaluierungswertes beauftragt.

Die Colorado HAIZ wird im Namen von Innovative Hemp Technologies ("IHT") geschaffen werden. Das Hauptziel von IHT besteht in der Schaffung von "grünem" und "leistbarem" Wohnraum in einem Planned Unit Development (das "PUD") unter Verwendung von Baumaterialien auf Hanfbasis, um den historischen Nachholbedarf in der Region zu decken, was die Entwicklung einer großflächigen Bewässerung und den Anbau von Industriehanf sowie die Herstellung von Bauprodukten und Textilien auf Hanfbasis umfassen wird. Dies wird die bestehenden Wasserrechte und Infrastrukturaktiva beträchtlich erweitern und gleichzeitig mehrere Cashflows für das Unternehmen generieren.

Durch die Nutzung eines Campus-Umfelds wie jenes der HAIZ wird das Unternehmen diese vertikal integrierten Funktionen (Wasser, Landwirtschaft, Verarbeitung, Wohnraum) effizient umsetzen. Bewährte Branchenexperten wurden beauftragt, um an der Seite des Managements von IHT in den Bereichen Landwirtschaft, F&E, Fertigung und Bauwesen zu arbeiten, um die Ziele des Unternehmens zu erreichen.

Die Durchführung des Projekts HAIZ wird durch die schrittweise Einführung zusätzlicher (mehrerer) Cashflows einen beträchtlichen Wert für die Aktionäre schaffen, um die Ziele von IHT zu erreichen und GHG auf den Weg zu bringen, ein führendes Unternehmen im Bereich des nachhaltigen "grünen" Bauens auf Hanfbasis in den USA zu werden. Die Colorado HAIZ wird ein Vorzeigeprojekt werden, um "grüne" Hanfbauprodukte und -technologien für die Abnahme durch Dritte sowie für die Wiederholung auf anderen geeigneten Märkten der USA zu demonstrieren.

Das Projekt wird die bestehenden Wasserrechte und -infrastrukturen nutzen, um "trockenes Ackerland" zu bewässertem Land mit wertvollen Wasserrechten zu machen, das anschließend für die Schaffung von "leistbarem Wohnraum" und hochwertigen landwirtschaftlichen Pflanzen wie Industriehanf genutzt werden kann. Die Vision von GHG besteht darin, mit dem vor Ort angebauten Hanf möglichst viele der beim Projekt verwendeten konventionellen Baumaterialien durch nachhaltige Baustoffe auf Hanfbasis zu ersetzen, die bei der Schaffung von Wohnraum verwendet werden. Dieses Projekt sieht eine 25-jährige Ausbauzeit vor. Die Vorteile eines langfristigen Projekts mit nachweislich hoher Nachfrage sind folgende:

a) Größenvorteile

b) Möglichkeit, erlernte Effizienzen einzuführen

c) Möglichkeit, das Produktangebot durch Vertrautheit mit einem bestimmten Markt kontinuierlich zu verfeinern

d) Zugang zu neuen Märkten, die sich aus anderen Nebenprodukten der Hanfverarbeitung ergeben, wie etwa Fasern und Mikrofasern

Diese Elemente in Kombination mit den vorhersehbar steigenden Preisen und dem abnehmenden Wettbewerb während der Projektlaufzeit werden wahrscheinlich zu einer verbesserten Profitabilität im Vergleich zum Vorjahr führen.

Über Global Hemp Group Inc.

Global Hemp Group Inc. (CSE: GHG, OTC: GBHPF, Frankfurt: GHG) richtet sein Hauptaugenmerk auf eine mehrstufige Strategie, um eine starke Präsenz in der US-amerikanischen Industriehanfbranche aufzubauen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Vancouver in der kanadischen Provinz British Columbia und unterhält Hanfanbaubetriebe im US-Bundesstaat Oregon. Der Schwerpunkt der aktuellen Phase der Strategie liegt auf der Entwicklung "nachhaltiger" und "grüner" wertschöpfender Industriehanfprodukte, wobei die Verarbeitung der gesamten Hanfpflanze genutzt wird, wie es beim Projekt Colorado Hemp Agro-Industrial Zone (die "HAIZ") vorgesehen ist. Darüber hinaus hat die Global Hemp Group eine Forschungs- und Entwicklungssparte geschaffen, um aktiv die Entwicklung von geistigem Eigentum zu fördern, das patentiert und in der Hanf- und/oder Bauindustrie eingesetzt werden kann, insbesondere in der unternehmenseigenen Colorado HAIZ. Die Sparte wird von Prof. Víctor M. Castaño, Ph.D, von der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko, einem anerkannten Marktführer in den Bereichen der angewandten Wissenschaft und der Technologie, geleitet. Das F&E-Team bringt umfassendes Know-how und Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen mit ein und wird sein Hauptaugenmerk zunächst auf die Entwicklung von umweltfreundlichen Baumaterialien und Nano-Düngemitteln sowie auf die verbesserte Extraktion von Hanf richten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie die Global Hemp Group

Tel: 424-354-2998

info@globalhempgroup.com

https://globalhempgroup.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Global Hemp Group Inc. liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, der Branchenbedingungen, der Volatilität der Rohstoffpreise, der Währungsschwankungen, der Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen, der Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungen und des Explorationsrisikos sowie der Legalität von Cannabis und Hanf. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die bei der Erstellung solcher Informationen verwendet wurden, sich als ungenau erweisen können, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, und dass man sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt Global Hemp Group Inc. jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um die tatsächlichen Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Annahmen, veränderter Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.

Die CSE hat diese Mitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55567Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55567&tr=1



