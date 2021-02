FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Dialog Semiconductor angesichts eines Übernahmeangebots vom japanischen Konzern Renesas Electronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Man werde jetzt zeitnah sehen, ob es weitere Interessenten an dem Chipentwickler geben wird, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/ajx



ISIN: GB0059822006

