Hamburg (ots) -- FREE NOW Kunden können sich Taxis oder einen Mietwagen mit Fahrer für freie Impffahrten buchen- Der Mobilitätsanbieter stellt dafür ein Budget von 1 Million Euro bereit- FREE NOW bietet als erste Mobilitätsplattform flächendeckend Impffahrten an: Mit Irland, Polen, Portugal, Rumänien, Italien, Griechenland und Spanien nehmen sieben weitere europäische Länder an der Initiative teilHamburg (ots) - In vielen Ländern sind in diesen Wochen die ersten Corona-Impfungen gestartet. Der Mobilitätsanbieter FREE NOW möchte die Städte und Länder unterstützen und bietet Impffahrten deutschlandweit in über 45 Städten an. Ab sofort werden alle Fahrten, die über die FREE NOW App gebucht werden und an einer Impfpraxis oder einem Impfzentrum enden, von FREE NOW übernommen. Insgesamt stellt FREE NOW dafür ein Budget von rund 1 Million Euro bereit. Fahrgäste können die Fahrt wie gewohnt über die App bestellen, sich nach der Fahrt an den FREE NOW Kundenservice wenden und dort die Terminbestätigung des Impfzentrums oder der Praxis vorlegen. Der Betrag wird dann von FREE NOW zurückerstattet. Dieses Angebot macht FREE NOW als einziger Mobilitätsanbieter europaweit in acht europäischen Ländern.Taxis und Mietwagen können einen sicheren Transport gewährleisten"In Deutschland sind über 30.000 Fahrer bei FREE NOW angeschlossen und können die Menschen innerhalb kürzester Zeit schnell, zuverlässig und sicher zum Impfen bringen. Taxis oder Mietwagen mit Fahrer stellen dafür eine optimale Möglichkeit der Beförderung dar. Alle Fahrzeuge, die für FREE NOW unterwegs sind, fahren mit einer Trennwand und sind so besonders sicher", sagt Alexander Mönch, Deutschland-Chef von FREE NOW.Auch für die Branche sind die Impffahrten eine wichtige Einnahmequelle. "Nach zehn Monaten Pandemie ohne Veranstaltungen wie etwa Messen zählt aktuell jede Tour. Mit unserer Initiative wollen wir die Fahrer gezielt einbinden und ihnen die Möglichkeit geben, relevante Zielgruppen zu unterstützen und gleichzeitig mehr Touren zu bekommen. Mit diesem Konzept wird auch der ÖPNV noch weiter entlastet werden", ergänzt Mönch.Alle Fahrten, die über FREE NOW gebucht werden und an einem Impfzentrum oder einer vergleichbaren medizinischen Einrichtung enden, werden ab sofort von FREE NOW zurückerstattet. Auch Fahrten, die Nutzer für Familienangehörige buchen, werden von FREE NOW übernommen. Alle Infos zur Initiative gibt es unter: https://free-now.com/de/zum-impfzentrum/.