Wenn man sich an der LBMA (London Bullion Metal Association) trifft, um über die Aussichten der Edelmetalle zu sprechen, lohnt es sich meistens, hinzuhören.Denn die LBMA koordiniert den Handel am London Bullion Market, dem bedeutendsten außerbörslichen Handelsplatz für Gold und Silber als auch einer der größten Handelsplätze für Rohstoffe weltweit. Seit 1919 wird der Preis für Gold festgestellt, und sogar schon seit 1897 jener für Silber.Nun wurde auf einem Webinar Ende vergangener Woche an der LBMA Silber für 2021 zum aussichtsreichsten Edelmetall gekürt. Wie wir bereits zuvor berichtet haben, trieb 2020 die Investment-Nachfrage den Silberpreis besonders stark an. Und so beschrieb auch Suki Cooper, Executive Director von Standard Chartered Precious Metals Research, die Situation im 1. Monat des laufenden Jahres. Insbesondere der Einzelhandel mit Silber habe den Silberpreis zum Jahresbeginn getrieben.

