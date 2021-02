In der vergangenen Woche geriet die Aktie des Energieriesen BP im Zuge enttäuschender Quartalszahlen unter Druck. Mittlerweile hat sich der Kurs wieder gefangen. Zum einen gibt es Rückenwind in Form steigender Ölpreise. Zum anderen kommt BP beim Ausbau der Aktivitäten außerhalb des Öl- und Gasgeschäfts weiter voran. So will BP vor der Küste Großbritanniens gemeinsam mit dem Karlsruher Energiekonzern EnBW Windparks für die Stromversorgung von rund 3,4 Millionen Haushalten bauen. Bei einer Auktion ...

