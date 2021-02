Düsseldorf (ots) - Ab sofort dürfen sich Unge Fans auf besonders würzige Koch-Inspiration freuen: In Kooperation mit Content Creator Unge bringt Just Spices ein limitiertes IN MINUTES Fix-Gericht auf den Markt. Die gemeinsam entwickelte Sorte "One Pot Asia Reis Pfanne" ist ab dem 8. Februar für 1,29 EUR UVP online sowie deutschlandweit u.a. bei Rewe, Edeka, Globus und Hit erhältlich. Ziel der gemeinsamen Kooperation ist es, eine neue Zielgruppe vom Kochen zu begeistern und zu zeigen, dass eine leckere und ausgewogene Ernährung nicht kompliziert sein muss. Unge ist deutschlandweit einer der erfolgreichsten Content Creator auf YouTube und wird auf seinen Kanälen täglich von über neun Millionen Menschen verfolgt. Dort inspiriert er seine Community regelmäßig unter dem Hashtag ungekocht mit einfachen Gerichten für den Alltag.Was das Besondere an seiner "One Pot Asia Reis Pfanne" ist und warum er mit Just Spices kooperiert, erzählt Simon Unge im Interview:Welchen Stellenwert hat Ernährung für Dich?Ernährung ist auf jeden Fall wichtig für mich. Am meisten Wert lege ich auf eine ausgewogene Ernährung. Ich lebe mit meiner ganzen Familie unter einem Dach und wir ernähren uns alle vegan. Beim Kochen wechsle ich mich regelmäßig mit meiner Mama, meiner Schwester oder meiner Freundin ab. Es wird also nie langweilig.Was ist Dein absoluter Geheimtipp beim Kochen - auch für Kochanfänger?Definitiv der Spaß! Für mich war einkaufen und vor allem kochen als Anfänger immer sehr lästig, daher habe ich eine Zeit lang super viel Essen bestellt. Seit ein paar Jahren hat sich mein Mindset in diesem Bereich (zum Glück) komplett verändert und ich freue mich mittlerweile schon beim Einkaufen der frischen Zutaten auf das Kochen. Es ist von einer Pflicht zu einem echten Hobby geworden.Wie würdest Du Dich selbst bzgl. Deiner Kochskills einordnen?Ich würde mich immer noch immer als Anfänger einordnen, deshalb freue ich mich auch am meisten über einfache und geniale Ideen in der Küche. Aus diesem Grund habe ich auch gemeinsam mit Just Spices die "One Pot Asia Reis Pfanne" entwickelt. Wir wollen mit dem Gericht zeigen, dass wirklich jeder einfach und lecker kochen kann - auch Anfänger!Vor welcher Herausforderung stehst Du selbst beim Kochen?Zwiebeln schneiden :DWie inspirierst Du Dich beim Kochen?Tatsächlich zum größten Teil auf Social Media - da gibt es so oft mega ausgefallene und leckere Ideen. Vor Kurzem habe ich beispielsweise auf TikTok eine Technik gesehen, wie man seine Wraps super easy falten kann und das gleich mal selbst ausprobiert.Was ist das Besondere an der Kooperation mit Just Spices, warum genau diese Kooperation?Meine Freundin Sabine und ich benutzen die Gewürzmischungen von Just Spices schon seit Jahren privat und sind wirklich Fans der ersten Stunde.An den IN MINUTES Fix-Gerichten gefällt mir besonders, dass man in kurzer Zeit einfach leckere Gerichte zubereiten kann - das Ganze in Bio-Qualität und mit ausschließlich 100 % natürlichen Zutaten. Ich freue mich außerdem, meiner Community zu zeigen, wie wandelbar die "One Pot Asia Reis Pfanne" ist. Die Mischung ist die perfekte Basis, selbst kreativ zu werden. Denn man kann die vorgeschlagenen Zutaten auch ganz easy mit dem eigenen Lieblingsgemüse austauschen und sich durch die Gemüseabteilung probieren. Mein Tipp: Tofu schmeckt auch mega dazu!Ich könnte Stunden über Just Spices schwärmen, mehr brauch ich hier glaub' ich nicht schreiben. Ist einfach GG.Für wen ist Dein neues Gericht besonders geeignet?Ja.Auf welche Lebensmittel könntest Du niemals verzichten?Ich liebe so viele Dinge, wenn es ums Essen geht. Aber mein Motto in der Küche ist: Zwiebeln und Knoblauch machen alles besser.Burger, Pizza & Co. - stimmst Du dem Vorurteil, dass Gamer sich oftmals ungesund ernähren zu?Oftmals leider ja. Denn man setzt seine Prioritäten häufig anders: Weniger Zeit in der Küche = mehr Zeit Ingame. Ich habe selbst lange Zeit genauso gedacht. Genau deswegen haben wir die IN MINUTES "One Pot Asia Reis Pfanne" entwickelt. Alles in einer Pfanne in weniger als 30 Minuten zubereitet - super einfach und schnell und vor allem mega lecker!Wie ist die Idee zur Asia One Pot Reis Pfanne entstanden?Ich liebe die asiatische Küche und allgemein Reis Gerichte. Vor allem finde ich aber die Vorstellung schön, dass Menschen wegen meines Gerichts in die Gemüseabteilung gehen. Wenn auch nur ein Kind dabei ist, das sonst vielleicht eher Fertiggerichte isst und durch mein IN MINUTES etwas Neues entdeckt, dann bin ich schon sehr glücklich und stolz.Fix Gerichte haben oft einen schlechten Ruf - warum gerade IN MINUTES?Die IN MINUTES von Just Spices sind einfach mega praktisch, da man direkt die richtige Menge und Zusammensetzung an Gewürzen für ein Gericht hat. Also einfach, schnell und lecker kochen mit Gelinggarantie.Kommen wir zum Thema Gewürze: Schon vor deiner Kooperation warst du ein Just Spices Fan. Welches ist Dein absolutes Lieblingsgewürz?Wie soll ich mich da entscheiden? Deswegen habe ich meine absoluten Favoriten in einer Gewürzbox zusammengestellt, die es ab sofort auch bei Just Spices gibt.Wo werden Deine Fans Dein IN MINUTES kaufen können?Online auf justspices.de oder deutschlandweit bei Rewe, Edeka, Globus oder Hit.Was würdest Du jungen Menschen raten, die ebenfalls eine YouTube Karriere starten wollen?Genau wie beim Kochen: Spaß haben! YouTube ist für die meisten Menschen ja ein Hobby und da sollte der Spaß immer im Vordergrund stehen.Welche Message möchtest Du Deinen Fans mit Deinem Kanal mitgeben?In erster Linie möchte ich Leute für ein paar Minuten aus ihrem Alltag entführen und unterhalten. Wenn ich nebenbei ein paar gute Werte vermitteln kann, ist das cool.Dir folgen ja Millionen Menschen. Wie schätzt Du die damit einhergehende Verantwortung von Dir und Deinen Kollegen auf Social Media ein?Es ist echt crazy, die Zahl zu hören. Ich denke jeder Mensch hat eine Verantwortung für seine Mitmenschen. Auf meinen Kanälen schauen ein paar mehr Leute zu, deshalb habe ich mit Sicherheit auch eine etwas größere Verantwortung. Ich gebe mein Bestes, dem gerecht zu werden und in einigen Dingen ein Vorbild für meine Community zu sein.Pressekontakt für Rückfragen:presse@justspices.deTel.: 0211- 97 53 23 22Just Spices GmbHSchiessstraße 44a40549 DüsseldorfOriginal-Content von: Just Spices GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139886/4832665