FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vestas von 1630 auf 1500 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem jüngsten Anstieg der Stahlpreise und der Frachtkosten reduzierte Analyst Gael de-Bray seine Gewinnschätzungen je Aktie. Der Windkraftkonzern dürfte 2020 stark abgeschlossen haben, aber der Ausblick auf 2021 könnte die Investoren etwas enttäuschen, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2021 / 06:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0010268606

VESTAS WIND SYSTEMS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de