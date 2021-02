München (ots) - Die Telekom hatsich langfristige, entscheidende Basketball-Medienrechte gesichert. Der neu mitdem Weltverband FIBA geschlossene Vertrag läuft bis 2025 und enthält neben der FIBAEuroBasket 2022 den FIBA Basketball World Cup 2023 und die FIBA EuroBasket 2025inklusive aller Qualifikationsspiele und der Qualifikationsspiele zu Olympia. Darüberhinaus wurden die Verträge mit dem Deutschen Basketballbund (DBB) sowie mit derEuroleague bis 2023 verlängert. Mit der easyCredit Basketball Bundesliga unddem MagentaSport BBL-Pokal bietet MagentaSport damit den Basketballfans das größteund bedeutendste Live-Basketballangebot in Deutschland.HenningStiegenroth, Leiter Content & Sponsoring Telekom Deutschland GmbH:"Wir freuen uns über die Verlängerungen mit der FIBA, dem DBB und derEuroleague. Damit zeigen wir, dass wir ein verlässlicher Partner sind und auchweiterhin unseren Fans ein erstklassiges, exklusives Basketball Angebot bieten können."World Cup undEuroBasket bei MagentaSportBei der aufSeptember 2022 verschobene Europameisterschaft "FIBA EuroBasket 2022", die inDeutschland in Köln und Berlin stattfindet, nehmen 24 Nationalmannschaftenteil. Zudem im FIBA-Vertrag gesichert sind der "FIBA Basketball World Cup 2023"und die "FIBA EuroBasket 2025". Auch die entsprechenden Qualifikationsspielesowie die Qualifikationsspiele zu Olympia sind enthalten. Deutschland, das alseiner von vier Gastgebern der EM 2022 bereits als Teilnehmer feststeht, trifft inzwei Qualifikationsspielen am Samstag, 20. Februar 2021 (live ab 16.45 Uhr) inMontenegro auf Großbritannien und dann am 22. Februar (live ab 19.45 Uhr) angleicher Stelle auf Montenegro. Beide Spiele sind kostenfrei für alle aufden MagentaSport-Plattformen und MagentaTV zu sehen.DBBund MagentaSport verlängern PartnerschaftAuch der DeutscheBasketball Bund (DBB) und MagentaSport haben ihre Partnerschaft bis Ende 2023 verlängert.Die Medienpartnerschaft mit dem DBB besteht seit Februar 2018. Die neueVereinbarung sieht vor, dass alle Länderspiele wie bisher live und alskostenfreies Angebot im Fernsehen bei Magenta TV und auf denMagentaSport-Plattformen ausgestrahlt werden. Nächstes Highlight ist derVTG-Supercup im Juni 2021 in Hamburg. Beim traditionsreichenEinladungsturnier des Deutschen Basketball Bundes (DBB) fürHerren-Nationalmannschaften sind vier starke Basketball-Nationen undrenommierte Stars vertreten.Euroleague undEuroCup bis Mitte 2023Die Laufzeit desVertrages zur Euroleague, dem wichtigsten europäischen Basketball-Wettbewerb,sowie zum Pokalwettbewerb Eurocup ist bis zum 30. Juni 2023 ebenfallsverlängert worden. Der Vertrag mit der Euroleague umfasst damit diebedeutendsten Europäischen Wettbewerbe.Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4832721