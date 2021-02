DJ Media and Games Invest plc fullföljer förvärvet av KingsIsle - KingsIsle utgör en ny 'strikezon' för MGI

Media and Games Invest plc fullföljer förvärvet av KingsIsle - KingsIsle utgör en ny "strikezon" för MGI 8 februari 2021 - Media and Games Invest plc (Frankfurt Stock Exchange: M8G), (Nasdaq First North Premier Growth Market: M8G) ("MGI" eller "Bolaget"), har fullföljt förvärvet enligt aktieöverlåtelseavtalet med ägarna av KingsIsle Entertainment Inc ("KingsIsle") och förvärvar 100% av aktierna i KingsIsle enligt plan. Transaktionen utökar MGIs spelportfölj med de framgångsrika MMO-spelen Wizard101 samt Pirate101, två spel med mycket lojala communitys och långsiktigt hållbara intäktsströmmar. Transaktionen är transformerande för MGI. Den kommer att öka MGI-gruppens storlek och lönsamhet avsevärt och addera cirka 60% av koncernens EBITDA på proformabasis (YTD Q3 2020). KingsIsles intäkts-guidning 2021 är 32 miljoner USD med en förväntad justerad EBITDA på 21 miljoner USD (EBITDA-marginal: 66%). Med hänsyn till eventuell tilläggsköpeskilling kommer EV / EBITDA-multipeln att bero på KingsIsles intäktsökning 2021 med ett intervall på 5,8x - 7,3x. Denna bedömning baseras på högre intäkter som också genererar en ökad EBITDA och inkluderar inkrementell EBITDA som kan uppstå från en högre intäktsbas om en tilläggsköpeskilling skulle betalas. "KingsIsle-transaktionen är ytterligare ett steg i MGIs strategi att växa genom att köpa och bygga, där MGIs förvärvsfokus skiftar mot större och EBITDA-positiva målbolag. KingsIsle representerar en ny strikezon. Vi är mycket glada över att vi har kunnat avsluta affären så snabbt. Vi välkomnar våra nya teammedlemmar. Förvärvet är en mycket bra start på 2021, med KingsIsle-affären och vår befintliga organiska tillväxt kan vi redan bocka av rutan för tillväxt- och lönsamhetsmål som vi guidat för inför 2021. Flera spellanseringar och speluppdateringar förbereds för 2021 och med en välfylld M&A-pipeline med mycket attraktiva och värdedrivande målbolag så har vi mer på gång.", säger Remco Westermann, VD för MGI Group. "Vi är nöjda med det framgångsrika tillträdet och viktigast av allt, att vi nu helt kan fokusera på det faktiska arbetet. Sedan transaktionen meddelades har dialogerna fördjupats mellan teamen i KingsIsle och MGI. Alla i bolaget är mycket glada och ser fram emot att börja arbeta tillsammans på de olika projekten kring KingsIsles stora spelportfölj. Vi är också särskilt glada över spelarnas reaktion. Ett verkligt flöde av positiva reaktioner nådde oss efter nyhets läppet. Spelare uttryckte sin nyfikenhet inför uppdateringar och tillägg såväl som lanseringar till andra enheter som konsol och mobil. Vi kommer att leverera.", säger Jens Knauber, COO på MGI Group. För ytterligare information, kontakta: Sören Barz Chef för Investor Relations +49 170 376 9571 soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group www.mgi.group Jenny Rosberg, ROPA, IR kontakta Stockholm Telefon: +46707472741 Mail: Jenny.rosberg@ropa.se Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR-kontakt Frankfurt Telefon: +49 69 9055 05 51 Mail: mgi@edicto.de Om Media and Games Invest Media and Games Invest plc (MGI), är ett snabbt växande och lönsamt företag som verkar inom den digitala spelsektorn med en stark stödjande medieenhet och fokus på Nordamerika & EMEA. Företaget kombinerar organisk tillväxt med värdeökande förvärv och levererar stark och hållbar vinsttillväxt. Sedan 2014 har MGI-gruppen framgångsrikt förvärvat mer än 30 företag och tillgångar som är integrerade på vår plattform och utnyttjar effektiviserande teknik som molnet. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och Scale-segmentet på Frankfurtsbörsen. Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, + 46-8-528 00 399. Detta är en översättning av den engelska originalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen.

