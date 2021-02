Die Ölpreise haben am Montagvormittag weiter zugelegt. Erstmals seit über einem Jahr stieg der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent auf über 60 US-Dollar pro Barrel (159 Liter). Gegen 11.15 Uhr stand Brent bei 60,02 Dollar, was ein Plus von über ein Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag bedeutet.Einerseits treibt derzeit die Aussicht auf eine steigende Nachfrage die Preise an. ...

