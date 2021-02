Warnsignale negiert - Jetzt der ideale Zeitpunkt, um zu kaufen? #markbericht #videoanalyse

Warnsignale negiert





Zu Beginn der vorigen Woche war nicht klar, ob die Rallye eine kleine Zwischenkorrektur erlebt, oder ob der Markt komplett kippen würde. Wer sein Portfolio in Richtung Sicherheit aufgebaut hat, ist dem möglichen Risiko gen Süden ausgewichen. Nun ist es an der Zeit zu eruieren, wann und wie neue Einstiege geplant werden können. Ist aktuell der richtige Zeitpunkt, um wieder stark LONG zu gehen oder nicht? Dieser Frage widmen wir uns in der heutigen Videoanalyse.









Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.