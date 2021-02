In unserem heutigen Interview konnten wir unsere Fragen wieder an Remco Westermann, CEO und Vorstandsvorsitzender der Media and Games Invest PLC (ISIN: MT0000580101), stellen. Und bei der Gesellschaft hat sich seit unserem letzten Interview einiges getan: Kräftiges Wachstum, Kapitalisierung explosionsartig gestiegen, Sitzverlegung geplant und eine größere Übernhame - viele Fragen, die Antworten fanden: Die Media and Games Invest-Aktie ist seit dem letzten Interview im Juli 2020 um über 150 % gestiegen. Was hat den Kurs getrieben? Remco Westermann: Es gibt mehrere Gründe für diesen starken Kursanstieg. ...

