Der GFT Konzern (ISIN: DE0005800601) setzt seine Strategie der Diversifikation in neue Märkte fort, folgt seinen Kunden und expandiert im asiatisch-pazifischen Markt. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den globalen Finanzzentren Singapur und Hongkong sowie ein neues Nearshore-Entwicklungszentrum in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, eingerichtet. Seine Expertise konzentriert sich auf Cloud-Technologien und Kernbankensysteme der nächsten Generation. Die Expansion im asiatisch-pazifischen Markt ist für uns der nächste logische Schritt Der asiatische Bankenmarkt erlebt eine digitale Revolution: Mehr ...

