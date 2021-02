Im Herbst soll Schluss sein. Dann legt Jeff Bezos den Vorstandsposten bei Amazon nieder und wechselt in den Aufsichtsrat. Sein Nachfolger wird Andy Jassy. Die Börse fragt sich: Was kann man vom langjährigen Chef der Cloudsparte AWS erwarten? Brian Dumaine, Autor von "Bezonomics", glaubt: Es bleibt wie es ist bei Amazon."Andy Jassy weiß, wie Jeff Bezos denkt", so Dumaine im Interview mit Yahoo Finance. "Er weiß, wie man Meetings leitet. Er weiß, wie Jeff Meetings leitet. Er weiß, wie man eine riesige, ...

