Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der mit der Regierungsbildung beauftragte frühere EZB-Präsident Mario Draghi sorgte mit seinen Sondierungsgesprächen auch am italienischen Staatsanleihemarkt für gute Stimmung, so die Experten von Union Investment.Die Zehnjahresrendite italienischer Bonds sei im Verlauf der Woche von 0,65 auf 0,53 Prozent gefallen. Der Renditeabstand (Spread) zwischen deutschen Bundesanleihen und italienischen Staatspapieren sei am Freitagvormittag unter die Marke von 100-Basispunkten gefallen. Die Gespräche dürften bis in das Wochenende hinein anhalten, zumal die Partei 5-Sterne ebenfalls ihre Bereitschaft zum Dialog signalisiert habe. Kommende Woche könnten die Experten schon etwas klarer sehen. ...

