Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die zur La Française-Gruppe gehörende La Française Asset Management (LFAM) möchte bis Ende 2022 zahlreiche offene Fonds anbieten, die 100%ig nachhaltig sind, so La Française in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...