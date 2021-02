Knorr-Bremse bündelt sein Know-how im Feld der Elektromobilität in einer neuen, unternehmenseigenen Entwicklungseinheit namens eCUBATOR. Bis zu 60 interne und externe Experten sollen an den Standorten München und Budapest an innovativen Zukunftslösungen arbeiten. Mit Blick auf neue E-Nutzfahrzeuge beschäftigt sich Knorr-Bremse unter anderem mit Energiemanagement-Systemen, elektromechanischen Aktuatoren ...

