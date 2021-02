Die Auswahl an Messengern ist mittlerweile so groß, da kann schnell der Überblick verloren gehen. Die Android-App DM Me bündelt all diese Chats in einer einzigen Anwendung. Die einen sind sehr auf ihre persönliche Daten-Sicherheit bedacht und nutzen Messenger wie Threema oder Signal, andere wollen ein bisschen anonymer unterwegs sein und schwören auf Telegram. Die größte Gruppe nutzt jedoch trotz massiver Kritik in den letzten Monaten weiterhin Whatsapp. Das macht es für die Nutzer nicht gerade einfacher, immer den richtigen Messenger aufzurufen, um jemanden zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...