DJ Bayer und Orion erweitern Entwicklungsprogramm für Darolutamid

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer und Orion bauen das weltweite klinische Entwicklungsprogramm für den oralen Androgenrezeptor-Inhibitor (ARI) Darolutamid im Bereich Prostatakrebs aus. Wie Bayer am Montagmittag mitteilte, wird in der neuen Phase-III-Studie der Wirkstoff zusätzlich zur Androgendeprivationstherapie (ADT) im Vergleich zu Placebo plus ADT bei Männern mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs untersucht, für die keine Docetaxel-Therapie geplant ist. Die neue Testreihe ergänze das Entwicklungsprogramm für den Wirkstoff. Prostatakrebs ist die weltweit zweithäufigste Krebsart bei Männern.

February 08, 2021 07:15 ET (12:15 GMT)

