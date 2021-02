Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat für seinen Produktkandidaten Asciminib zur Behandlung einer bestimmten Form von Leukämie von der US-Zulassungsbehörde FDA den Status "Therapiedurchbruch" erhalten. Die Behörde hat dem Kandidaten bereits ein beschleunigtes Prüfverfahren zuerkannt, wie Novartis am Montag mitteilte.Der Konzern plant den Angaben zufolge in der ersten Jahreshälfte 2021 einen Antrag zur Prüfung im Rahmen des "FDA Oncology Center of Excellence Real-Time Oncology Review Programm" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...