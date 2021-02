Wertpapiere der Lufthansa arbeiten seit Monaten an einer Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Zuletzt konnte die Aktie an ihren langfristigen Abwärtstrend zulegen und wird in den nächsten Tagen offenbar zu einem Ausbruchsversuch darüber ansetzen. Besagter Abwärtstrend besteht schon seit dem Jahreswechsel 2017/2018 bei der Lufthansa-Aktie und drückte die Notierung von einem Verlaufshoch bei 31,26 Euro auf einen Tiefstwert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...