Bei dem chinesischem E-Auto-Startup Nio läuft es eigentlich zurzeit rund. Das Unternehmen hat in diesem Januar über 7.200 Fahrzeuge ausgeliefert, was über 350 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum sind. Trotzdem hat die Aktie deutlich an Fahrt verloren und konsolidiert auf hohem Niveau. Diese Marken sind nun wichtig.Noch zwischen Mitte Dezember und Januar hatte sich die Nio-Aktie stark nach oben bewegt. Während des Höhenflugs durchbrach der Wert den massiven Widerstand am bisherigen Allzeithoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...