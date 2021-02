Die Aussicht auf Rückenwind für die Weltwirtschaft hat die Aktienmärkte auf Rekordjagd geschickt. Der Dax kletterte am Montag in der Spitze um 0,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 14.169,49 Punkten. Der EuroStoxx50 gewann 0,7 Prozent und notierte mit 3679,94 Zählern so hoch wie zuletzt vor rund einem Jahr.

