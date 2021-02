Der S&P 500 ist Ende Januar am 50er-EMA im Bereich von 3.700 Punkten nach oben abgeprallt und in der Folge wieder kräftig hochgelaufen. Aktuell befindet sich der S&P 500 wieder an der oberen Be-grenzung des steigenden Trendkanals. Es bietet sich eine Short-Chance!AnalyseDer S&P 500 befindet sich seit dem Verlaufstief vom 29. Januar bei 3.694 Punkten in einer Aufwärtsbewe-gung. Dabei konnte am 02. Februar bei 3.790 Punkten der 10er-EMA überwunden und damit ein Stärkesignal generiert ...

